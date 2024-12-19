Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte alkol üretimi yapan 2 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonunda, 5 bin 740 şişe sahte alkolün ele geçirildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

"OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR!"

"Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor!" diyen Yerlikaya, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonlarında 5 bin 740 şişe sahte alkol, 450 adet sahte bandrol ve 160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığını polisleri tebrik etti.