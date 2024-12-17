Suriyelilerin dönüşü için 2 aşamalı plan

Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için iki aşamalı bir planlama yapılıyor (AA)

BÖLGEYE FİNANSMAN DESTEĞİ

Elektrik, su, altyapı, eğitim, sağlık gibi hizmetlerin verilebilmesi gibi hususlarda finansmanın nasıl sağlanacağı konusu üzerinde durulurken bugün Ankara önemli bir konuk ağırlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul edecek. Görüşmelerde, geri dönüşlerin finansmanının gündeme gelmesi ve insani yardımların ulaştırılması konularının ele alınması bekleniyor. Öte yandan Ankara, Suriye'nin yeniden imarı ile ilgili çalışmaların geri dönüşleri hızlandıracağını ifade ediyor.

YARDIMLARDA TÜRKİYE KÖPRÜ OLACAK

Sabah'ın haberine göre Suriye'deki Esad rejiminin çökmesinden sonra açıklamalarda bulunan Von Der Leyen, bu sene insani yardım fonlarını 160 milyon Avronun üzerine çıkardıklarını ve gıda, ilaç ve barınma malzemeleri gibi hayati öneme sahip malzemeleri taşıyan bir insani yardım hava köprüsü başlattıklarını söyledi. İç savaşın çıktığı ilk günden bu yana Suriye'ye giden insani yardımların büyük kısmı Türkiye üzerinden naklediliyor. AB tarafından finanse edilen yardım uçaklarının da 50 ton sağlık malzemesini önümüzdeki günlerde sınır ötesinde dağıtılmak üzere Adana'ya getireceği değerlendiriliyor.