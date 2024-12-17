Suriyelilerin dönüşü için 2 aşamalı plan
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle beraber Türkiye'de bulunan sığınmacıların geri dönüşü için de zemin oluştu. Savaştan kaçan insanları yaklaşık 14 yıldır misafir eden Türkiye, Suriyelilerin geri dönüşlerinin onurlu, güvenli, gönüllü ve düzenli olması için çalışma başlattı. Buna göre iki aşamalı bir plan hazırlandı.
Esad rejiminin devrilerek muhaliflerin ülkede kontrolü sağlaması ile birlikte Suriye'de 61 yıllık BAAS iktidarı çöktü. Ülkesindeki savaştan kaçan Suriyelilerin geri dönüşleri için de zemin oluştu. İlk etapta Atme gibi İdlib çevresinde bulunan kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek. Ardından da Türkiye'de yaşayan yüz binlerce Suriyelinin dönüşü için çalışma yapılacak.
BÖLGEYE FİNANSMAN DESTEĞİ
Elektrik, su, altyapı, eğitim, sağlık gibi hizmetlerin verilebilmesi gibi hususlarda finansmanın nasıl sağlanacağı konusu üzerinde durulurken bugün Ankara önemli bir konuk ağırlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul edecek. Görüşmelerde, geri dönüşlerin finansmanının gündeme gelmesi ve insani yardımların ulaştırılması konularının ele alınması bekleniyor. Öte yandan Ankara, Suriye'nin yeniden imarı ile ilgili çalışmaların geri dönüşleri hızlandıracağını ifade ediyor.
YARDIMLARDA TÜRKİYE KÖPRÜ OLACAK
Sabah'ın haberine göre Suriye'deki Esad rejiminin çökmesinden sonra açıklamalarda bulunan Von Der Leyen, bu sene insani yardım fonlarını 160 milyon Avronun üzerine çıkardıklarını ve gıda, ilaç ve barınma malzemeleri gibi hayati öneme sahip malzemeleri taşıyan bir insani yardım hava köprüsü başlattıklarını söyledi. İç savaşın çıktığı ilk günden bu yana Suriye'ye giden insani yardımların büyük kısmı Türkiye üzerinden naklediliyor. AB tarafından finanse edilen yardım uçaklarının da 50 ton sağlık malzemesini önümüzdeki günlerde sınır ötesinde dağıtılmak üzere Adana'ya getireceği değerlendiriliyor.
PLANLAMA YAPILIYOR
Başkan Erdoğan ile Von Der Leyen, geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte Suriye'nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dinî unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeye devam edeceğini ifade etti.