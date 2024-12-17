Külliye'de önemli görüşme! Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüşüyor
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Öte yandan kritik görüşmeden ilk kareler geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Başkan Erdoğan Katar Emiri ile bir görüşme gerçekleştiriyor.
MASADA GAZZE VE SURİYE!
Görüşmede Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Gazze'de ateşkesin ele alınması bekleniyor.
Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani görüşmesinden ilk kareler geldi.