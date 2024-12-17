Bakan Kacır duyurdu! 49 projeye 187 milyon lira destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen, "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" sloganıyla hayata geçirilen "Anadoludakiler Projesi" belgesel lansman programı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlendi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, medeniyetlerin gelişmesini, yükselmesini sağlayan unsurun tarım, tarımın anavatanın da bereketli Anadolu toprakları olduğuna işaret etti.

KALKINMA AJANSLARINA 1,8 MİLYAR LİRA KAYNAK

Kadim Anadolu medeniyetinin maddi ve manevi değerlerini yeniden canlandırmak ve inşa etmek için bakanlık olarak "Anadoludakiler Projesi"ni hayata geçirdiklerini dile getiren Kacır, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin kalkınma ivmesinin devamlılığı ve muasır medeniyetler seviyesini aşma yolunda sahip olduğumuz büyük değerin ve potansiyelin bilincindeyiz. Binlerce yıldır pek çok medeniyet ağırlamış bu toprakların tüm potansiyeli değerlendirildiğinde tasavvur ettiğimiz hedeflere ulaşacağımızdan şüphemiz yok. Bu köklü mirasın kadim zenginliklerini doğru ve yerinde kıymetlendirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kacır, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler bakımından zenginliğine dikkati çekerek, bunu koruma ve tanıtma konusundaki çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin tescilli 1667 coğrafi işaret ve geleneksel ürüne sahip olduğunun altını çizen Kacır, şu değerlendirmede bulundu: "Yerel ürünlerimizin tescilinden üretimine, markalaşmasından pazarlanmasına kadar tüm süreçler için destekler sunan kalkınma ajanslarımızın önümüzdeki yıl yürüteceği projeler için 1,8 milyar lira kaynak ayırdık. Bölgesel kalkınma anlayışıyla refahın tabana yayılmasını sağlayan GAP, DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma idarelerimizin hassas tarım, yeşil yol, su kaynaklarının etkin yönetimi, kırsal kalkınma ve turizm odaklı büyüme gibi alanlarda hayata geçireceği projeler için de gelecek yıl 2,5 milyar lira destek sağlayacağız."

49 PROJEYE 187 MİLYON LİRA DESTEK VERİLECEK

Kacır, 28 Haziran'da gerçekleştirdikleri "Anadoludakiler" tanıtım programında bir proje çağrısı ilan ettiklerini hatırlatarak, söz konusu çağrıyla yerel değerleri yenilikle buluşturan, geleneksel değerlerden beslenen, sanayi ve teknolojiden güç alan yerel ürünleri önceleyen projeleri destekleyeceklerini vurguladı.

Bakan Kacır, çağrının sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Başarılı bulunan 49 projeye 187 milyon lira destek sağlama kararı aldık. Diyarbakır-Eğil bademinden Balıkesir-Gönen iğne oyasına, Düzce-Konuralp pirincinden Hakkari-Çukurca tahinine, Konya-Hadim bezinden Rize-Hemşin çorabına kadar yerel ürünlerimizi üreten kooperatiflerimizi, kadın girişimcilerimizi, sosyal girişimleri destekleyeceğiz. Markalaşmayı ön planda tutacağımız bu projelerin hayırlara vesile olmasını diliyor, başarılı bulunan proje ortaklarımızı tebrik ediyorum. Öte yandan Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz Anadoludakiler Projemizi bir adım daha ileri taşıyacak önemli bir programın daha müjdesini vermek istiyorum. '81 İl, 81 Ürün Programı' ile Anadolu'nun geleneksel ürünlerini, nitelikli üretim, özenli ambalajlama, modern tasarım ve ileri pazarlama yöntemleriyle buluşturarak ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Yeni yıla adım atarken, her ilimizde bir yöresel ürüne odaklanarak hem yerel değerlerimizi korumayı hem de yerinde refah oluşturmayı amaçlıyoruz."

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELİ BENİMSENECEK

Bakan Kacır, Emine Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük çevre hareketlerinden birine dönüşen "Sıfır Atık Hareketi" gibi, "Anadoludakiler Projesi"nin de dünyada pek çok coğrafyaya ilham kaynağı olmasını diledi.

"3B" olarak tabir edilen "bereket", "birikim" ve "beceri" temalarıyla yola çıkılan söz konusu projeyle, sürekli, sürdürülebilir ve yeni iş modelleri aracılığıyla bölgesel kalkınmayı desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Kacır, şunları kaydetti: "Bereketle Anadolu'nun cömert topraklarının ürünlerini, birikimle mutfak hafızamızı, beceriyle el sanatlarımızı ve zanaat ürünlerimizi dünya çapında güçlü markalar haline getireceğiz. Bereket, birikim ve beceri temalarında sınıflandırılan yerel ürünleri ve deneyimleri yeni nesil platformlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bölgesel ekonomilerin canlandırılmasına ve genç istihdamına yönelik yerel ve yenilik arasında köprüler kuracağız."

"ANADOLUDAKİLER" BELGESELİ TANITILDI

Kacır, "Anadoludakiler" belgeselinde Anadolu'nun farklı coğrafyalarında yaşamını sürdüren vatandaşların geleneklerinin, yaşam biçimlerinin ve kültürel miraslarının dikkat ve titizlikle incelendiğini bildirdi.

Her bireyin sesini duyurarak, izleyicilere geçmişten bugüne uzanan bir köprü kurma fırsatı sunulduğunu vurgulayan Kacır, şu ifadeleri kullandı: "Bu belgesel, kültürel bir keşif yolculuğu olmanın yanında Anadolu'nun yerel kalkınma potansiyelini gözler önüne seren bir anlatı niteliği de taşıyor. Bu yolculuğu milletimizle paylaşmaya, Anadolu'nun kadim izlerini birlikte sürmeye ve toprakların derinliklerinden gelen hikayeleri dinleyerek, onları geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bugün yürürlüğe giren Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimiz, 26 bölge planımız ve yakın zamanda devreye alacağımız DAP, GAP, KOP, DOKAP Eylem planlarımız, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'mız ve proje desteklerimiz ile Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda topyekun kalkınmış bir Türkiye inşa etmek için pes etmeden, canla başla çalışacağız."

"ISPARTA'YA KOKU MÜZESİ KURUYORUZ"

Anadolu'nun her yanının eşsiz zenginlikler barındırdığını vurgulayan Bakan Kacır, "Bu zenginlikleri ekonomik kıymete dönüştürebilmek için çok yönlü çalışmalar sürdürüyoruz. Kars'ta bir peynir müzesi kurduk. Isparta'da bir koku, Osmaniye'de bir fıstık müzesi kuruyoruz. Bir yandan kültürel çalışmalar bir yandan girişimcilik odaklı projelerle Anadolu'ya değer katmaya devam ediyoruz." dedi.

"BU HİKAYENİN PARÇASI OLDUĞUMUZ İÇİN GURUR DUYUYORUZ"

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de projenin, Türkiye'nin coğrafi, kültürel ve geleneksel zenginliklerini kucaklayan eşsiz bir girişim olduğunu dile getirdi.

Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği kampanyaların önemine işaret eden Şahenk, şu değerlendirmelerde bulundu: "Hanımefendi'nin ilham verici bir vizyonla öncülüğünü ve sözcülüğünü üstlendiği 'Sıfır Atık Projesi' ise bugün global anlamda rüştünü ispat etmiş, emsalsiz bir proje. Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik kalkınma kapsamında sunduğu sıfır atık kararının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi hepimiz için bir gururdur. Bugün bir araya gelmemizi sağlayan NTV'nin Anadolu'dakiler belgeseline, yayın grubumuzun döngüsel ekonomiye olan bağının bir göstergesi olarak bakıyoruz. Memleket sevdamızla bu hikayenin bir parçası olduğumuz için ayrıca gurur duyuyoruz. Anadolu'dakiler belgeselinin bu kıymetli işlerin geniş kitlelere ulaşması için önemli bir araç olacağına tüm kalbimle inanıyorum."