İstanbul-Konya YHT hattına yoğun ilgi

'GÜNDE 4 BİN 300'DEN FAZLA YOLCU TAŞINIYOR'

Uraloğlu, İstanbul ve Konya arasında 13 saat olan seyahat süresini, hattın hizmete alınmasıyla 4 saat 50 dakikaya düşürdüklerini kaydederek, "644 kilometre uzunluğundaki Konya-İstanbul YHT hattımız günde karşılıklı 8 sefer olarak işletiliyor. Günlük ortalama 4 bin 300'den fazla yolcu taşınırken, günlük en fazla yolcu rekorunu 27 Mayıs 2023 tarihinde 6 bin 657 kişi ile kırmıştık. 2024 yılında ise 1 milyon 469 bin kişi bu hatta seyahat etti" açıklamasında bulundu.

YHT hattının ulaşamadığı noktalarda otobüs bağlantısıyla ulaşımın sağlandığını söyleyen Uraloğlu, "Bu sayede yüksek hızlı tren kullanan bir vatandaşımız otobüs yolcuğuna kıyasla Konya-Eskişehir-Bursa arasını 4 saat 15 dakikada, Ankara-Konya-Antalya ve Alanya arasını 7 saatte, İstanbul-Konya-Antalya ve Alanya güzergahlarını ise 10 saatte seyahat ederek önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor" bilgisini aktardı.