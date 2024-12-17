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Ana gündem Suriye! Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 21:07 Güncelleme: 17.12.2024 21:52
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Ana gündem Suriye! Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Suriye'de halkın ülkesinin geleceğine karar vereceği bir döneme girildiğini, bu süreçte Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için Suriye'de faaliyet gösteren PKK ve DEAŞ dahil tüm terör yapılanmalarının temizlenmesinin önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca Başkan Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı i.in herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü (Foto: AA)Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü (Foto: AA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Nehammer ile görüşmesinde, Türkiye ile Avusturya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü (Foto: AA)Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü (Foto: AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye'de halkın ülkesinin geleceğine karar vereceği bir döneme girildiğini, bu süreçte Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için Suriye'de faaliyet gösteren PKK ve DEAŞ dahil tüm terör yapılanmalarının temizlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Suriyeli sığınmacıların güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinin başladığını aktaran Erdoğan, geri dönüşlerin artarak devamının Suriye'de sürdürülebilir yaşam şartlarının oluşturulmasına bağlı olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü (Foto: AA)Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü (Foto: AA)

Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı ve iç savaş nedeniyle çöken altyapının ayağa kaldırılması konularında uluslararası toplumun desteğinin şart olduğunu, bunun için herkesin geri dönüşler ve imar hususunda elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

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