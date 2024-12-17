Artvin’de düzensiz göçmen operasyonu: 16 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonlarda 16 umuma açık yer, 11 metruk binada arama yapılarak 594 şahsın kimlik kontrolünün sağlandığı kaydedildi.



Yapılan kontroller neticesinde, ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 15, Suriye uyruklu 1 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği kaydedildi.