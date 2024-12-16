16 Aralık 2024, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Poşet fiyatı 1,5 lira mı olacak? Bakanlıktan yalanlama geldi

Poşet fiyatı 1,5 lira mı olacak? Bakanlıktan yalanlama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 14:13 Güncelleme: 16.12.2024 14:56
ABONE OL
Poşet fiyatı 1,5 lira mı olacak? Bakanlıktan yalanlama geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatının 1,5 liraya yükselteceğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir.' denildi. İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatıyla ilgili bir köşe yazısında yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÜCRETLİ HALE GETİRİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirdi.

Bakanlığın paylaşımı (X)Bakanlığın paylaşımı (X)

Poşetler, 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün bir köşe yazısında yer alan; yeni yılda plastik poşet fiyatıyla ilgili tutarın gerçeğe yansıtmadığı belirtildi.

Poşet fiyatlarının 1,5 TL'ye yükseltileceği iddiaları yalanlandı (AA)Poşet fiyatlarının 1,5 TL'ye yükseltileceği iddiaları yalanlandı (AA)

"İDDİA EDİLEN FİYAT TOPLANTIDA GÜNDEME GELMEDİ"

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorum gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör