Poşet fiyatı 1,5 lira mı olacak? Bakanlıktan yalanlama geldi

Bakanlığın paylaşımı (X)

Poşetler, 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün bir köşe yazısında yer alan; yeni yılda plastik poşet fiyatıyla ilgili tutarın gerçeğe yansıtmadığı belirtildi.