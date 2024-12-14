Ürdün’de kritik Suriye Zirvesi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Akabe kentinde Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere uluslararası bakanlar düzeyinde gerçekleşen toplantı sonrası basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ının açıklamalarından satır başları...

Bölgemiz çok tarihi günlerden geçiyor ve biz Suriye halkını konuşmak için bir araya geldik. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor. Suriye'nin bütünlüğü bütün koşullar altında korunmalı ve tüm azınlıklara sahip çıkılmalı. Türkiye halkı ile biz omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. İsrail saldırıları derhal durmalı.

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