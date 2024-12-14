Bakan Memişoğlu'ndan randevu sorunu açıklaması! "İki üç ay içinde minimize ederiz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne ziyaretinde yaptığı konuşmasında randevu konusuna değindi.

Memişoğlu, ""Özellikle randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Malum bazı branşlarda hâlen daha sıkıntılarımız var. İki üç ay içinde bunlarla ilgili de hem randevuları rahatlatacak hem de sistemimizi daha işler hâle getirecek bir çalışma içindeyiz. İnşallah bunu da kamuoyuyla paylaşır, iki üç ay içinde de randevu sorunlarını minimize ederiz" dedi.

Memişoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 sene gerçekten sağlıklı yerlere geldik. Daha da iyi olacak Sağlığın her zaman hizmetini değil daha önce de söylediğimiz gibi biliminide öğreteceğiz. Sağlıklı Türkiye yüzyılı programı kapsamında şehirlerimizi dolaşıyoruz. Neler yapabileceğimizi bakıyoruz. Bunun bunun yanında bir de biliyorsunuz ki malum özellikle doğurganlık sayısının oranının düşmesi sezeryan gibi bir ameliyatın maalesef tercih edilmesi ve bu konuda da ebelerin çok çok sayıda etkin olabilmesi için çabalıyoruz. Bugün de biliyorsunuz ki anne adaylarının eğitimi ile ilgili bir mevzuat daha yayınladık. Böylece normalin doğum olduğunu dualı normal doğum olduğunu her zaman ifade ediyoruz. bu normal sürecin takip edenin Ebeler olduğunu ebeliği gözetiminde normal doğumun tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Maalesef bugün prim sezaryen dediğimiz %50'nin üzerinde olan oranlarımızı dünya sargı sağlık Örgütü'nün önerdiği %15'e düşürmemiz gerekir. Hem anne sağlığı açısından hem bebek sağlığı açısından toplumun bunun olmazasa olmazı olarak görüyoruz. Özellikle randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Malum bazı branşlarda halen daha sıkıntılarımız var. İki üç ay içinde bunlarla ilgili de hem randevuları rahatlatacak hem de sistemimizi daha işler hâle getirecek bir çalışma içindeyiz. İnşallah bunu da kamuoyuyla paylaşır, iki üç ay içinde de randevu sorunlarını minimize ederiz."