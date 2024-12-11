Ticaret Bakanı Bolat Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Khan ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Asaad Majeed Khan ile Tahran'da bir araya geldi.

Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ikili ekonomik-ticari ilişkileri ele almak ve Karma Ekonomi Komisyonu toplantısına katılmak üzere Tahran'dayız.

Ziyaretimiz kapsamında Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Asaad Majeed Khan ile bir araya geldik.

500 milyondan fazla bir nüfusu, zengin enerji kaynakları ve stratejik konumları ile öne çıkan ülkeleri bir araya getiren Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişimini destekliyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle ikili ticaret hacminin son dört yılda istikrarlı bir şekilde artarak 25 milyar dolara yükselmesi de bunun bir göstergesidir.

Türkiye, bölge ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerin gelişimini her zaman için desteklemeye devam edecektir. Bu vesile ile Ağustos ayında Genel Sekreterlik görevine atanan Sayın Khan'a görevinde başarılar diliyor, iş birliği alanlarımızın çeşitlenmesine önemli katkılar yapmasını temenni ediyorum."