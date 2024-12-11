11 Aralık 2024, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk gazetecilere saldıran PKK/YPG'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk gazetecilere saldıran PKK/YPG'ye sert tepki

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 14:10
ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Türk gazetecilere saldıran PKK/YPG’ye sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine saldırmasını lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin TRT Haber ekip aracına saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine saldırmasını lanetliyoruz. TRT'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sahadan haber yaparak insanlığı gerçeklerle buluşturan ve kara propagandalarla mücadele eden tüm basın mensuplarımızı selamlıyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör