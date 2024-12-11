AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Türk gazetecilere saldıran PKK/YPG’ye sert tepki

Çelik, sosyal medya hesabından Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin TRT Haber ekip aracına saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine saldırmasını lanetliyoruz. TRT'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sahadan haber yaparak insanlığı gerçeklerle buluşturan ve kara propagandalarla mücadele eden tüm basın mensuplarımızı selamlıyoruz."

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