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Kayseri'de "şok uygulamada" aranan 13 şüpheli yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 09:36
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Kayseri’de şok uygulamada aranan 13 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 13 zanlı yakalandı. Uygulamada, kurusıkı tabanca, 10 fişek ve hacizli otomobil ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

Toplam 42 ekip ve 108 personelin katıldığı şok uygulamada, 2 bin 96 araç ve 5 bin 126 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

Uygulamada, kurusıkı tabanca, 10 fişek ve hacizli otomobil ele geçirildi, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 7 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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