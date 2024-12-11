İzmir Büyükşehir’de işten çıkarma dalgası sürüyor: 12 kişi daha SMS ile kovuldu

Göreve gelir gelmez çok sayıda işçinin işine son veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni yıl yaklaşırken 12 belediye çalışanını daha işten çıkardı.

200 KİŞİYİ GELİR GELMEZ KOVMUŞTU

31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tugay, göreve başlamasının ardından belediyenin farklı birimlerinden yaklaşık 200 çalışanla yollarını ayırdı. Tugay, bu kararına gerekçe olarak, söz konusu işçilerin seçime kısa bir süre kala işe alınmalarını göstermişti. Ancak süreç, bu işten çıkarmalarla sınırlı kalmadı.

SMS GÖNDERDİLER

Son olarak Başkan Tugay'ın talimatıyla, önceki başkan Tunç Soyer döneminde kurulan Kent Konseyi Şube Müdürlüğü kapatıldı. Müdürlükte görev yapan 12 çalışan, işten çıkarıldıklarını cep telefonlarına gönderilen SMS yoluyla öğrendi. Gönderilen mesajda, "4-A kapsamındaki sigortalılığınız, belirsiz süreli iş sözleşmenizin işveren tarafından haklı bir neden belirtilmeden feshi nedeniyle, 06.12.2024 tarihli işten ayrılış bildiriminiz yapılmıştır" ifadeleri yer aldı. Bu durum sonrası çalışanlar yeni yıla işsiz girecek.