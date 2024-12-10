Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile kent merkezi ve Kurtalan ilçesine bağlı Tatlı Köyü'nde belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 1 AK-47 piyade tüfeği, 1 şarjör, 33 Fişek, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 3 tabanca fişeği, 14 cep telefonu, 35 sim kart, 13 USB bellek, 12 gram kokain, 1 Hassas Terazi ve suçtan elde edilen 31 bin 200 TL para ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.