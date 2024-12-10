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Helikopter faciasında şehit olan askerlere veda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2024 10:15 Güncelleme: 10.12.2024 11:15
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Helikopter faciasında şehit olan askerlere veda

Isparta'da dün (10 Aralık) yaşanan helikopter kazasında şehit olan 6 asker için Süleyman Demirel Havaalanı'nda tören düzenlendi. Şehit cenazeleri tören sonrası ailelerine gönderildi.

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 askerin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri yetkililerce alındı.

HELİKOPTER KAZASI ŞEHİTLERİNE VEDA


Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, eskort eşliğinde Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi. Şehitlerin naaşları ardından askeri uçağa konularak memleketlerine gönderildi.

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Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Isparta Valisi Abdullah Erin ve şehit aileleri ile askeri erkan katıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.

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