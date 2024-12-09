Başkan Erdoğan duyurdu! Burs ve öğrenim kredilerinde yüzde 50 artış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2024-2025 akademik yılında üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarında yüzde 50 oranında artışa gittik" dedi.

BURS VE KREDİ TUTARLARINDA ARTIŞ

Kabine Toplantısı sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs ve Öğrenim Kredi tutarlarıyla ilgili detayları paylaşan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"2024-2025 akademik yılında üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarında yüzde 50 oranında artışa gittiğimizin müjdesini paylaştık. Ön lisans ve lisans için 3 bin liraya, yüksek lisansta 6 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 9 bin liraya çıkardık. Yeni burs miktarlarının öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum".