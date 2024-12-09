Bakan Fidan’dan kritik temas! Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Guterres'in telefon görüşmesinde, Suriye ve bölgedeki son durum değerlendirildi.

SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI ADIMLAR ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca, Suriye'de siyasi geçişin düzenli şekilde gerçekleşmesinin temini, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için BM başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.