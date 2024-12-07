Deprem bölgesinin yaraları sarılıyor! Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkilerinin ardından Gaziantep'te başlatılan yeniden inşa sürecinde konutlar yükseliyor...

Gaziantep'ın Şahinbey ilçesinde bulunan Güneyşehir Uydukent Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut, hak sahiplerine teslim ediliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla, bugün saat 13.30'da düzenlenecek tapu teslim töreninde, binlerce aile yeni yuvalarına kavuşacak. Törende Başkan Erdoğan'ın anahtar teslimlerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

Depremzedelere konutları hızla teslim ediliyor (AA)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan teslim töreniyle ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Gaziantep Güneyşehir Mahallesi'nde yapımını tamamladığımız 5 bin 113 konutumuzu hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bu projeyle, bölge halkına deprem felaketinin izlerini silmek adına önemli bir adım atıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Depremzedelere konutları hızla teslim ediliyor (AA)

MODERN VE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI

Yapımı tamamlanan konutlar yalnızca depremden etkilenen vatandaşları yeniden ev sahibi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara modern bir yaşam merkezi sunuyor.

Burçkarakuyu Mahallesi'nde geniş bir alana yayılan bu proje, kapsamında yer alan sosyal alanlar, güvenli sokaklar ve ailelere özel tasarlanmış evlerle dikkat çekiyor.

Mimarisi ve kapsamıyla bölgenin öne çıkan konut projelerinden biri olan Güneyşehir, sakinlerine huzur ve konforun bir arada sunulduğu bir yaşam vadediyor.