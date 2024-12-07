Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile bir araya geldi! Suriye'yi görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün 22. Doha Forumu kapsamında görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22’nci Doha Forumu'na katılmak üzere gittiği Katar’ın başkenti Doha’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye’deki durumun detaylı bir şekilde ele alındığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün 22. Doha Forumu kapsamında görüştü.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşme yapıcı ve kapsamlı oldu.
Görüşmede, Suriye'deki durumun detaylı bir şekilde ele alındığı bildirildi.
İki bakanın, öğleden sonra yapılacak olan Astana formatındaki Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme gelecek konuların ön değerlendirmesini yaptığı kaydedildi.