Dışişleri Bakanı Fidan’dan Katar’a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22'nci Doha Forumu'na katılmak üzere 7-8 Aralık'ta Katar'ı ziyaret edecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan 22'nci Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani'nin davetine icabetle katılacağı forum kapsamında çeşitli oturumlara katılacak. Forum marjında, cumartesi günü Rusya Federasyonu ve İran dışişleri bakanlarının katılımıyla Astana formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın Doha'da mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.