Ayvalık Belediyesi’nden haraç gibi ruhsat bedeli

Kuzey Ege'nin en büyük turizm yerlerinden olan Ayvalık'ta yerli ve yabancı turistlerin alışveriş destinasyonlarından olan Ayvalık Setur Marina AVM'yi belediyenin adeta rant merkezine çevirdiği iddia edildi. Ayvalık Belediyesi, 5 bin metrekare ticari alana sahip olan ABD'deki 20 işletmeden, iş yeri açma ruhsatı için 4 milyon TL'ye varan tutarlar istedi. Başka belediyelerde yaklaşık 10 bin TL olan ücrete rağmen Ayvalık Belediyesi'nin bu derecede fahiş ücretler istemesi tepki çekerken, mağaza sahiplerinin konuyu yargıya taşıma hazırlığı yaptığı öğrenildi. Belediyeden ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

10 BİN TL YERİNE 4 MİLYON TL!

CHP yönetimindeki belediyeden istenen rekor ruhsat bedelleri sonrası perakendeciler duruma isyan ederek "Marina'nın 1 km uzağındaki bir başka AVM'deki mağaza için 7 bin TL ruhsat ücreti ödedim. Ayvalık Belediyesi bizden 2 milyon TL istiyor. 1 kilometrelik mesafede bu kadar ücret farkı olur mu?" dedi. İşletmeciler, "En lüks yerlerde bile ödediğimiz maksimum ruhsat ücreti 5-20 bin TL. İstanbul'da birçok yerde işyeri açma ruhsatı olarak 5 bin-20 bin TL alınıyor. Ayvalık Belediyesi resmen soygun yapıyor. Vatandaşa belediyenin yapması gereken hizmeti bize çökerek yapmaya çalışıyor. Ticaretimize ortak oluyor. Restorandan 4 milyon TL ruhsat ücreti istendi. Biz ne kazanacağız ki, 4 milyon TL ruhsata vereceğiz" açıklaması yaptı.

Ayvalık marinası (A Haber arşiv)

"BELEDİYE RESMEN HARAÇ İSTİYOR"

Sabah'ın haberine göre bölgede bulunan bir başka işletmeci ise "Belediye bizden resmen haraç istiyor, esnafa çöküyorlar. Kafalarına göre fahiş ücret belirlemişler. Vermezsek mağazalarımızı kapatmakla tehdit ediyorlar. 60 metrekare yer için bizden 1.5 milyon TL istediler. Ödemeyince 'Gelsin 750 bin TL'ye anlaşalım' diye haber gönderdiler. Bir belediyenin tavrı böyle olur mu?" diyerek durumu anlattı.

Mağazaların hiçbirinin fahiş ruhsat ücretini ödemeyeceğini vurgulayan başka bir marka sahibi ise belde açısından belediyenin bu imajının çok kötü olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bölgede olmayan markaları getirdik. Her birimiz en az 2-3 milyon TL yatırım yaptık. Stoklarımızı taşıdık. Kış ayında olmamıza rağmen yazlık bölgeye yatırım yapmaktan geri durmadık, yüzlerce kişilik istihdam yarattık. Karşılığı böyle mi olacaktı? Ödemeyeceğiz."

BMD Başkanı Sinan Öncel (A Haber arşiv)

YEREL YÖNETİMLER DESTEK OLMALI

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel de konuyla ilgili açıklama yaparken, yerel yönetimlerin markalara destek olması gerektiğini söyledi. Öncel, "Markalar gittikleri bölgenin ekonomisine canlılık getiriyor. Turist çekiyor, bölge halkına istihdam sağlıyor. Bu nedenle belediyelerin bırakın yüksek ruhsat bedelleri istemeyi, mağazalara destek olmaları gerekir." ifadelerini kullandı.