AK Parti'den eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden’e tepki! "Kendilerinin devri kapandı"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Her türlü karanlık zihniyetin sefil temsilcileri unutmasınlar ki, artık kendilerinin devri kapandı. İstismar siyasetinin, vesayet hayallerinin Türkiye'nin aydınlık yarınlarında yeri yoktur ve olmayacaktır" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden'in köşe yazısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçmişinde CHP kartviziti bulunan, 'Laik olmayan insan değildir' hezeyanı ile maruf, eski Anayasa Mahkemesi Başkanlarından Yekta Güngör Özden, köşe kaptığı bir ulusal gazetede karanlık dönemlerden kalma alışkanlığıyla, ordunun sessizliğinden dem vurup göz bebeğimiz silahlı kuvvetlerimizi istismar ederek darbe çağrısında bulunmuş." dedi.

"TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YARINLARINDA YERLERİ YOK"

Şahin sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Üstelik Mustafa Kemal'i de kirli emellerine alet etmiş. Herkes şunu çok iyi bilsin ki; artık eski Türkiye yok. 'Genç subaylar rahatsız' manşetlerinin atıldığı, 'Ordu göreve' pankartlarının açıldığı günler artık geride kaldı. Her türlü karanlık zihniyetin sefil temsilcileri unutmasınlar ki, artık kendilerinin devri kapandı. İstismar siyasetinin, vesayet hayallerinin Türkiye'nin aydınlık yarınlarında yeri yoktur ve olmayacaktır."