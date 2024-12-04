Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda O.E.(25) ve E.T. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda; 50 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza ve 2 adet esrarlı sigara ele geçirildi. E.T.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.



Olayla ilgili inceleme devam ediyor.