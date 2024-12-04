Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Operasyonda O.E.(25) ve E.T. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda; 50 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza ve 2 adet esrarlı sigara ele geçirildi. E.T.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda O.E.(25) ve E.T. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda; 50 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza ve 2 adet esrarlı sigara ele geçirildi. E.T.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.