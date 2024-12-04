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Hakurk ve Gara'da hava harekatı! 9 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 11:39 Güncelleme: 04.12.2024 11:46
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Hakurk ve Gara’da hava harekatı! 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihleri arasında Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava operasyonları neticesinde Hakurk bölgesinde 6, Gara bölgesinde ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTACAĞIZ"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" denildi.

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