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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 09:36
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Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kütahya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 65 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, Kütahya il merkezi Dumlupınar Bulvarı üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 65 gram metamfetamin ve 250 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirdi.

Olayla bağlantısı tespit edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 1'i ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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