İBB ekipleri İmamoğlu için seferber oldu! Çalışmalar tepki çekti

İBB Başkanı seçildiği ilk tarih olan 2019'da seçim öncesi İstanbul'a kentsel dönüşüm ve 100 bin konut sözü veren Ekrem İmamoğlu, aradan geçen sürede sadece yaklaşık 6 bin konut inşası gerçekleştirdi. İstanbul'un dönüşümünü ihmal eden İmamoğlu'nun, deprem bölgesi olan Beylikdüzü'den taşınmak için daha sağlam bir zemine sahip olduğu bilinen Sarıyer Reşitpaşa'da Boğaz manzaralı bir villa inşa ettirdiği öğrenildi.

ÖNCE YIKTIRDI SONRA YAPTIRDI

Sabah'ın haberine göre Emirgan Korusu'nun hemen üstünde yer alan villada spor salonu, sauna gibi pekçok lüks detay düşünüldü. İmamoğlu'nun burada birçok ünlü isme de komşu olacağı öğrenilirken, birbirine 20 metre mesafede bulunan 2 villada ise tadilata başladı. İmamoğlu'nun villayı emekli bir bürokrattan aldığı ve İBB Başkanı seçildikten bir süre sonra yıktırdığı öğrenildi. Yaklaşık 3 yıl boş arazi olarak duran alanda yapı izni alındıktan sonra inşaat çalışmaları yeniden başladı.

İBB ekiplerinin bölgedeki çalışmaları (Sabah)

İBB EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İmamoğlu'nun taşınacağı bölge için ise İBB ve Sarıyer Belediyesi ekipleri adeta seferber oldu. Villalara çıkan cadde ve sokaklarda hummalı bir çalışma başlatıldı. Kaldırımı olmayan cadde ve sokaklarda normalden daha geniş kaldırımlar yapılırken, gidiş dönüş olan trafik akışı da geniş kaldırımlar nedeniyle tek yöne düşürüldü. Ekiplerin sadece İmamoğlu taşındığı için yaptığı çalışmalar tepki çekti.

İBB ekiplerinin bölgedeki çalışmaları (Sabah)

MAL BEYANINDA BİLDİRMEMİŞTİ

Ayrıca İBB Başkanı İmamoğlu'nun son seçimde mal beyanında villaları bildirmediği ortaya çıkmış, iddialar sonrası açıklama yaparak villaların aile şirketinin üzerine kayıtlı olduğunu açıklamıştı.