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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 14:35
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Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı. Aramada 7,14 gram metamfetamin ile 29 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde, tespiti yapılan üç şahsın üst ve araçlarında arama yapıldı.

Aramada 7,14 gram metamfetamin ile 29 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan Y.Ç. ve K.S. tutuklandı.

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