Başkan Erdoğan Japonya Altes Veliaht Prens Fumihito’yu kabul etti
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Başkan Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akshino Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan görüşme öncesinde Fumihito'yu resmi törenle karşıladı.
Başkan Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akshino Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.