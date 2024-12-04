04 Aralık 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan Japonya Altes Veliaht Prens Fumihito’yu kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 16:36 Güncelleme: 04.12.2024 16:48
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Başkan Erdoğan Japonya Altes Veliaht Prens Fumihito’yu kabul etti

Başkan Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akshino Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan görüşme öncesinde Fumihito'yu resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akshino Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

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