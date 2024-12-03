Zehir taciri ile sokak satıcılarına operasyon! 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 haftada 76 ilde düzenlenen "Narkoçelik" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 3 bin 165 ekip, 8 bin 236 personel, 34 hava aracı ve 82 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, bu kapsamda, 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ile 890 bin 35 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 248 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, "Toplumumuzun geleceğini ve huzurunu tehdit eden zehir tacirlerine karşı hep birlikte duyarlı olmalı ve kararlı bir şekilde mücadele etmeliyiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Eğer çevrenizde uyuşturucu ile ilgili şüpheli bir durum fark ederseniz, 112'yi arayın. Biz gerekeni yapalım." ifadelerini kullandı.