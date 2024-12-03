03 Aralık 2024 hava durumu: İç ve doğu kesimlerinde don uyarısı: Kuvvetli yağış ve buzlanmaya dikkat! Kıyılarda sağanak, yüksekte kar

Marmara Bölgesi'nde bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında seyrediyor. Çarşamba günü de benzer koşulların devam edeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus, sis, buzlanma ve don olayları görülecek. Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Nevşehir ve Kayseri'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Marmara, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyinde sağanak yağış bekleniyor. Ege Bölgesi genelinde (yer yer gök gürültülü) sağanak yağış etkisini gösteriyor. Akdeniz bölgesinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış hakim. Özellikle Antalya, Muğla ve Isparta çevresinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Uzmanlar, kuvvetli yağışın etkisiyle ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar olabileceği ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 12°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu,

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak güneyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

YOZGAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu