03 Aralık 2024 hava durumu: İç ve doğu kesimlerinde don uyarısı: Kuvvetli yağış ve buzlanmaya dikkat! Kıyılarda sağanak, yüksekte kar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun belirli bölgelerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğine dikkat çekiyor! İşte 03 Aralık 2024 Salı hava durumu…
Marmara Bölgesi'nde bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında seyrediyor. Çarşamba günü de benzer koşulların devam edeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus, sis, buzlanma ve don olayları görülecek. Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Nevşehir ve Kayseri'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
Marmara, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyinde sağanak yağış bekleniyor. Ege Bölgesi genelinde (yer yer gök gürültülü) sağanak yağış etkisini gösteriyor. Akdeniz bölgesinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış hakim. Özellikle Antalya, Muğla ve Isparta çevresinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Uzmanlar, kuvvetli yağışın etkisiyle ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar olabileceği ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.
TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu,
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak güneyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
YOZGAT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu