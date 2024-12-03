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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Ankara'da yakalandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2024 09:52 Güncelleme: 03.12.2024 10:06
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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Ankara’da yakalandı

Türkmenistan adli makamlarınca 'Yasadışı Uyuşturucu Kaçakçılığı' suçundan Kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova Ankara'da yakalandı.

Türkmenistan adli makamlarınca "Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli kişi Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen operasyon neticesinde; Türkmenistan Adli Makamlarınca "Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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