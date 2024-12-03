03 Aralık 2024, Salı
Haberler Gündem Haberleri Adana'da torbacı operasyonu: 8 bin 523 uyuşturucu hap ele geçirildi | Zanlıyı arama çalışmaları sürüyor

Adana'da torbacı operasyonu: 8 bin 523 uyuşturucu hap ele geçirildi | Zanlıyı arama çalışmaları sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2024 09:37
ABONE OL
Adana’da torbacı operasyonu: 8 bin 523 uyuşturucu hap ele geçirildi | Zanlıyı arama çalışmaları sürüyor

Adana'da bir evde 8 bin 523 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu hapları ve silahı ikametinde gizleyen kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Yüreğir ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bir çuval içerisinde 8 bin 523 uyuşturucu etkili hap ile ruhsatsız tabanca bulundu.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu hapları ve silahı ikametinde gizleyen kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör