Adana'da torbacı operasyonu: 8 bin 523 uyuşturucu hap ele geçirildi | Zanlıyı arama çalışmaları sürüyor
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Adana'da bir evde 8 bin 523 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu hapları ve silahı ikametinde gizleyen kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Yüreğir ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bir çuval içerisinde 8 bin 523 uyuşturucu etkili hap ile ruhsatsız tabanca bulundu.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu hapları ve silahı ikametinde gizleyen kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.