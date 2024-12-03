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Gündem Suriye: Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü | Esad'a siyasi süreç çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2024 16:38 Güncelleme: 03.12.2024 16:59
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Gündem Suriye: Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü | Esad’a siyasi süreç çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Suriye Rejimi'nin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtti.

ESAD'A SİYASİ SÜREÇ ÇAĞRISI

Suriye'nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade eden Erdoğan, Suriye rejiminin, durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini vurguladı.

NET TERÖR MESAJI

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığının ve atacağının altını çizdi.

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