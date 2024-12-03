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Bakan Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2024 18:35
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Bakan Fidan’dan Brüksel’de diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve NATO çerçevesindeki iş birliği konuları ele alındı.

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