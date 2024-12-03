Bakan Fidan’dan Brüksel’de diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve NATO çerçevesindeki iş birliği konuları ele alındı.