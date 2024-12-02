Şırnak’ta terör operasyonu: 13 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kent genelinde yapılan operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.