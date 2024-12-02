Dışişleri Bakanı Fidan’dan net mesaj: Türkiye-İran teröre karşı bir! | Esad’a siyasi çözüm çağrısı: Halkıyla uzlaşması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile Ankara'da düzenlenen Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Hem Suriye ve bölgedeki gelişmeleri hem de ikili ilişkileri gözden geçirdik.



İran'la yeni mekanizma ve anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz. Sınır kapıları ve ulaştırma hatlarını geliştirmemiz gerekiyor.

"TÜRKİYE-İRAN TERÖRE KARŞI BİR"



Terörün yok edilmesi. Türkiye ve İran teröre karşı işbirliğini sürdürecek. Hem PKK hem de uzantılarına karşı İran ve Türkiye arasında bir görüş birliği var.

"UCM'NİN NETANYAHU'YU TUTUKLAMA KARARI UMUT VERİCİ"

Lübnan'daki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Gazze'deki soykırım devam ediyor. Netanyahu hükümeti insani yardımı engelliyor. Yaşanmakta olan hiçbir gelişme Gazze'yi unuttumamalıdır. UCM'nin tutuklama kararı umut vericidir.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEYECEĞİZ"

Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmak yanlış olacaktır. Astan süreci çatışmaları durdurudu, Suriye'de çatışmaların başlamasının nedeni ülkenin sorunlarının 13 yıldır çözülmemiş olması. Rejimin siyasi sürece dahil olamaası hataydı. Sivillere yönelik saldırılar iç savaşı yeniden alevlendirdi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını destekledik, destekleyeceğiz."

Fotoğraf: AA

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ

"Suriye'deki terör gruplarının ABD ve İsrail'le ilişkileri var. Bu gruplar Suriye'de güvensizlik yaratıyor."

"Siyonizm rejiminin, bu gerilimin çıkmasındaki rolünü göz ardı etmek büyük hata olur."



"Astana sürecinin kazanımlarının korunması konusunda fikir birliği sağladık."

"Suriye'deki güvensizlik Suriye halkına ve ekonomisine darbe olacaktır. Suriye terör örgütlerinin merkezi olmamalı. Tekfirci ve tekfirci olmayan terör örgütlerinin merkezi olmaması gerekiyor."

"Komşu ülkeler olarak etkili ve hızlı girişimlerde bulunup, Suriye'de güvenlik ve istikrarın zedelenmesini engellememiz gerekiyor. Bundan önce olduğu gibi bugün de İran olarak Suriye halkına, ordusuna ve hükümetine kesin desteğimizi sunuyoruz."