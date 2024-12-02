Bakan Tunç’tan Başsavcı Gürlek’i hedef alan CHP’li Özel’e tepki!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Bakan Tunç, adil yargılama hakkının sigortası olan avukatlara yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptğı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında, 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı basın açıklamasındaki sözlerine tepki gösterdi.

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"SORUMSUZ İFADELER YAKIŞMIYOR"

Yargının üç sacayağından biri olan ve savunma hakkının temsilcisi konumundaki avukatlık mesleğinin, adaletin ve hakkın peşinden gitmek için verilen kutsal bir mücadelenin adı olduğunu aktaran Tunç, savunma hakkının koruyucusu avukatları, avukatlık mesleğini küçümseyen sorumsuz ifadeler kullanmanın ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmadığını vurguladı.

"DÜZEYSİZ DİL KULLANMAK FAYDA SAĞLAMAZ"

"Adil yargılama hakkının sigortası olan avukatlarımıza yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerekir" ifadelerini kullanan Tunç, daha önce hakim ve cumhuriyet savcılarını hedef alan, yargıya yönelik asla kabul edilemeyecek ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı Özel'in şimdi de avukatları küçümseyen sözlerle yakışıksız bir dil kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Tunç, açıklamasında "Bir meslek grubunu yaralayıcı, özensiz ve düzeysiz bir dil kullanmak kimseye fayda sağlamaz. Hakaret diline ve hakaret siyasetine aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Sadece avukatlık mesleğine değil, görevini layıkıyla ve fedakarca yapan hiçbir meslek grubuna karalayıcı, küçümseyici sözler sarf edilmemelidir. Bu özenli tavır sorumluluk sahibi herkesin görevidir" ifadelerine yer verdi.