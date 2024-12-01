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Bodrum açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 21 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2024 20:03
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Bodrum açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 21 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 11'i çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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