DEM Partili Tunceli Belediye eski Başkan Yardımcısı Birsen Orhan tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'nca belediyeye geçici görevlendirme yapıldı. Kentte düzenlenen protestolara katılan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan 23 Kasım'da gözaltına alındı.

DEM Partili Tunceli Belediye eski Başkan Yardımcısı Birsen Orhan (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Orhan, "suç işlemeye tahrik" suçundan yurt dışı yasağı konularak ev hapsine çarptırılmıştı.

TUTUKLANDI

Orhan, yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Tunceli Adliyesi'ne götürüldü.

Orhan, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmanın ardından Orhan, "2911 sayılı yasaya muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEM Partili Tunceli Belediye eski Başkan Yardımcısı Birsen Orhan (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

AYAKLANMA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU.

Öte yandan hatırlanacağı üzere 23 Kasım tarihinde İçişleri Bakanlığı, PKK ile bağlantıları tescillenen Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine kayyum atadı. Karara tepki gösteren PKK sempatizanları, polislere ve barikatlara saldırarak provokasyona imza attı. PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan, belediye önünde yaptığı açıklamada, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse, bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar" diyerek, sözde "mücadele" çağrısı yaparak ayaklanma çağrısında bulunmuştu.