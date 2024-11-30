DEM Partili Tunceli Belediye eski Başkan Yardımcısı Birsen Orhan tutuklandı
İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli'ye kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan ve bugün gözaltına alınan DEM Partili Tunceli Belediye eski Başkan Yardımcısı Birsen Orhan tutuklandı. Hatırlanacağı üzere 23 Kasım tarihinde kayyum kararına tepki gösteren Orhan, belediye önünde yaptığı açıklamada, "ayaklanma" çağrısında bulunmuştu.
İçişleri Bakanlığı'nca belediyeye geçici görevlendirme yapıldı. Kentte düzenlenen protestolara katılan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan 23 Kasım'da gözaltına alındı.
Orhan, "suç işlemeye tahrik" suçundan yurt dışı yasağı konularak ev hapsine çarptırılmıştı.
TUTUKLANDI
Orhan, yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Tunceli Adliyesi'ne götürüldü.
Orhan, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmanın ardından Orhan, "2911 sayılı yasaya muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYAKLANMA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU.
Öte yandan hatırlanacağı üzere 23 Kasım tarihinde İçişleri Bakanlığı, PKK ile bağlantıları tescillenen Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine kayyum atadı. Karara tepki gösteren PKK sempatizanları, polislere ve barikatlara saldırarak provokasyona imza attı. PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan, belediye önünde yaptığı açıklamada, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse, bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar" diyerek, sözde "mücadele" çağrısı yaparak ayaklanma çağrısında bulunmuştu.