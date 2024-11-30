16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı gelecek mi? Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklama

16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımın yasak gelip gelmemesi son zamanların en önemli konularından biri haline geldi. Bazı ülkelerde bu durum konuşuluyor hatta yasak gelmesi için çalışmalar dahi düzenleniyor. Bu yasak bu kez de Türkiye'nin gündemi oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformlarına dikkat çeken açıklamalar yapan Uraloğlu, 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağının gelip gelmeyeceği konusunda "Bunu seçebilecek düzeye gelmiş olan insanlarımızın kendi tercihidir diye bırakabiliriz. Ama 16 yaşın altı gerçekten disiplin edilmeli, sosyal medya hesabı açamamalı diye düşünüyorum. Birçok bakanlıkla, kurumla istişare ediyoruz bu konuyu." dedi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde

"DOĞAN ÇOCUĞA BİLE HESAP AÇIYORUZ"

Yasaklama lafını çok sevmiyorum; düzenleme, çünkü orada çok fazla gri, flu alan var gerçekten. Çok dinamik bir süreç. Onun için bazı şeyleri kaçırmadan yetişmemiz gerekir. Dünyada birçok ülke sosyal medya mecralarıyla ilgili farklı düzenlemeleri her geçen gün hayata geçiriyor. Geçtiğimiz aylarda bir sosyal medya platformunun tutuklanmasını biliyorsunuz. Birçok ülkede yasaklamalar var. TikTok'un yasaklanması gibi. Bazı sosyal medya platformunun kamu görevlilerinin işlerinde kullanması yasaklanması vs. Türkiye'deki rakamlara bakacak olursak neredeyse 75 milyon kişi hesaba sahip. Instagram, Youtube'a üye sayısı olan birçok insanımız var. Neredeyse doğan çocuğa hesap açıyoruz.

Sosyal medyada yaş yasağı gelecek mi? | Görüntü-AA Arşiv

16 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI GELİR Mİ?

Bazı filmlerde yazıyor, Google'dan aradığınızda karşınızda +18 yaşı soruyor. Oraya sadece oyun oynama, arkadaşları ile sohbet etme saikiyle giren 16 yaşından küçük olduğunu düşünelim. Onu alıp başka yerlere götürüyorsanız, teşvik ediyorsanız, tahrik ediyorsanız bu başka bir şey. Bunu seçebilecek düzeye gelmiş olan insanlarımızın kendi tercihidir diye bırakabiliriz. Ama 16 yaşın altı gerçekten disiplin edilmeli, sosyal medya hesabı açamamalı diye bireysel düşüncem var. Birçok bakanlıkla, kurumla istişare ediyoruz bu konuyu.

"KARAR SONRASI GEREĞİNİ YAPIN DİYECEĞİZ"

Öncelikle şiddete teşvik ediyor, tahrik ediyor. Akran zorbalığı var. Yaşına göre bir insanın muhatap olmaması gereken, pornoya kadar giden içerikler var. Toplumu esasında suça teşvik eden; yaydığı haberlerin sorgulamadan doğru olduğuna inanıyoruz. Bu yalan habere daha çok inanan taraf genç yaşta olanlar diye de bir başlık koyabiliriz diye düşünüyorum.

Cinsellikle ilgili bir başlık açabiliriz. Aile yapısının bozulmasıyla ilgili başlık açabiliriz. Bütün dünyayı takip ediyoruz. 16 yaşın bu anlamda doğru olduğunu. 16 yaşın üstündekiler açabilsin diye düşünüyoruz. Sosyal medya platformlarında bu anlamdaki üyeliği kabul etmemeleri, onların portalında oyun oynayamama gibi kriterleri koyacağız. Öncelikle bu kararı vermedik. Yoğun şekilde tartışıyoruz. Karar verdikten sonra gerekli mevzuatı düzenledikten sonra buyurun gereğini yapın diyeceğiz.

Burada TC kimlik numarasını vermemeliyiz. Şu anda cep telefonu aboneliğiyle ilgili kriterimiz var. Genelde ailelerin üzerine açılıyor. Belki orada yaşın tespiti ile ilgili bazı sorular sorulacak. İlk etapta tespit edilemezse bile devamında bir dünya yapay zeka var. Bunları tartışıyoruz. Bir şekliyle genel anlamda bunu temin edebileceğiz. Yasal olarak VPN'in kullanılması söz konusu.

VNP'YE ENGELLENİR Mİ?

Belli ücret söz konusudur. Bankacılık sistemleri bunun üzerinden dönüyor. Orayı yasaklamaya kalktığımızda normal işleyen sistemlere bazı engeller getirmiş oluruz. İlerleyen zamanlarda bu anlamda kullanılan VPN'in önlenebilmesi elbette gündemimizde olur.

ROBLOX VE DİSCORD'DA SON DURUM NE? AÇILACAK MI?

Bizim kültürümüze, inancımıza uygun portalları destekleme konusunda gayretimiz var. Roblox'la ilgili şunu söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi var. Roblokx ve Discord'un yok. Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün. Roblox'un kapatılma sürecinde birçok aile 'Bunlar da var mıydı onların içerisinde' diye çok ciddi dönüşler aldık. Çocukların elbette tepkisi var; ancak ötesinde amaçlayan oyunun dışında birçok ailenin, çocuğun bile haberi yok. Bizim istediğimiz içerikleri çıkartırlarsa tekrar Roblox'u açmamız mümkün. Ana akım yayın kuruluşları, televizyonlar bir müddet sonra kalkacak mı? Youtube benzerlerine mi kalacak diye tartışmalar var.

Sizin de benim de belli sorumluluklarımız var. Hem bir yaptırımla karşı karşıya olmanız mümkün, olmasanız da vicdanınız var. Bu tür mecralarda toplumu tahrik edici, güvenliği tehdit edici birçok paylaşımda bulunabiliyorsunuz. Yaptırımlar var ama disipline etme açısından ana akım gibi değil. X'in 119 tane FETÖ'cü hesabını kapattırdık. Sosyal medya platformları veya internet mecrası yurt dışı kaynaklı olanlar diyor ki 'Amerika'da kurulan bir kuruluşumdur, sorumluluk oraya karşıdır, benim şu şu kurallarım var' diyor. İyi de bizim de kurallarımız var. Uymayanlara uyarıda bulunuruz, para cezası keseriz, bant koyarız ve en son kapatırız. 2025 yılı içerisinde bence bu kararları alırız. İlgili bakanlıklarla konuşuyoruz. En tıkandığımız nokta yasakçı kisveye bürünmeden bu işi yapabilmek. Kesinlikle çocuklarımızı korumak istiyoruz. Instagram'a erişim engeli koyduk. O süreci daha iletişime açık, profesyonelce yürütebilir miydik diye kendi aramızda tartışıyoruz. Discord mahkeme kararına itiraz etti. Roblox bizle görüşüyor. İstediklerimizi söylüyoruz.

"SİBER GÜVENLİKTE MÜDAHALE ANLAMINDA İYİ YERDEYİZ"

Siber güvenlik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun altında yapılan USOM'da çalışanlarımız var. Siber olaylara müdahale ekibi. 2400 tane özel ve kamuda bulunan some ile irtibat halindeyiz. 7/24 Türkiye'deki 17 milyon İP adresini sürekli tarıyoruz. 5 tane yerli ve milli geliştirdiğimiz yazılımla bu denetlemeleri yapıyoruz. Kendimizi dünyada ilk 10 arasında Avrupa'da Fransa ve Almanya ile aynı seviyede siber olaylara müdahale anlamında çok iyi bir yerdeyiz.

KİŞİSEL VERİLERDE BİLGİLER ÇALINMIŞ DEĞİL

Verilerin sızmasıyla ilgili açıkçası güncel bir durum yok. Bütün verilerin sızmış olması mümkün değil. Belli verilere ulaşma imkanı olan belli görevlilerin o verileri ulaşabildiği kısmıyla ilgili belli bir sızma oldu. Görevinden dolayı kendi mecrası içerisinde bu soruşturuldu. Sistemi tanımlarken herkesin her veriye ulaşmasına izin vermezsiniz. Yetki alanına kadar izin verirsiniz. Belli bir sızıntının olduğunu gördük. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen bir süreç bu. Güncel bir kaçağın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Normalde erişme yetkisi olan kişi veya kişi tarafından elde edildiği kadarıyla olmuş bu. Birisi yasal olmayan şekilde girip de bilgileri çalmış değil. Günde 422 tane büyük saldırıyı engelliyoruz. Binlerce de zararlı erişimi engelliyoruz. Siber saldırılar genelde yurt dışından geliyor.

İNTERNET HIZI: DAHA İYİ YERDE OLMALIYIZ

Şu anda Türkiye'de 600 bin kilometre fiber hattımız var. Bu hatlarımızı bazı caddelere kadar getirebilmişiz. Bu hatlarımızı bina girişlerine kadar getirebilmişiz. Kamunun ya da bu işle ilgili şirketlerin görevi bina girişine kadar gelmektedir. Bina içindeki tesisatlar genelde bakır. Bahsettiğim cadde başı, sokak başı, bina girişi fiber. Bakırdan dönüştürenler de var. Vatandaşımızın talebi ve abonelikte istediği hız ve limitler burada belirleyici. Son kullanıcının Türkiye'deki ortalama hızına baktığımızda istediğimiz yerde değiliz, çok net. Daha iyi yerde olmalıyız. Biraz daha yapmamız gereken iş var. Burada kilometreyi milyonlara yaklaştırmamız lazım. Şimdilik 600 bin. 700-800 binlere çıktığımızda birçok problemi çözeceğiz. Birinci derecede sorumlu Türk Telekom.

5 G İÇİN TARİH VERDİ: 2026 YILINDA...

Güney Korede'ydim. 5 G vardı, Türkiye'de 4,5 G'den daha yavaştı. Kendim deneyimledim bunu. Biz 4,5G'de yabancı ekipman kullandık. 5G ekipmanını daha uygun fiyatla yerlileştirebildiğimiz kadarıyla geçelim. Cumhurbaşkanımıza arz edip, onun talimatını alacağız. 2026'da sinyal almaya başlarız diye düşünüyoruz.