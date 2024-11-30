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16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı gelecek mi? Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklama

16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı gelecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan flaş açıklama

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.11.2024 09:17
Son dönemlerde birden fazla ülkede gündem olan 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı bu kez Türkiye'de konuşulmaya başlandı. Yasağın gelip gelmeyeceği tartışılrken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, "Sosyal medya platformlarında bu anlamdaki üyeliği kabul etmemeleri, onların portalında oyun oynayamama gibi kriterleri koyacağız. Öncelikle bu kararı vermedik. Yoğun şekilde tartışıyoruz. Karar verdikten sonra gerekli mevzuatı düzenledikten sonra buyurun gereğini yapın diyeceğiz." şeklinde konuştu.
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16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı gelecek mi? Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklama
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