Berat Albayrak’a tazminat ödeyecek! Gazeteci Mustafa Sönmez hakkında karar

Bir dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Berat Albayrak hakkında bakanlığı sürecinde asılsız iddialarda bulunan gazeteci Mustafa Sönmez hakkında açılan dava karara bağlandı. Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sönmez'in asılsız iddiaları nedeniyle tazminata mahkum edildiğini ve kazanılan tazminatın Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını duyurdu.

İşte İsa Sinan Göktaş'ın konu hakkındaki paylaşımı

Mustafa Sönmez isimli sözde gazetecinin müvekkil Sayın Berat Albayrak ile ilgili yaptığı hukuk ve ahlak dışı yayına ve sosyal medya paylaşımına karşı açtığımız dava neticesinde Mustafa Sönmez'in yayının görünürde gerçeklik kriterini bile sağlamadığı, doğru bilgi içermediği ve basın faaliyetiyle bağdaşmadığı belirtilerek, aleyhine tazminata hükmedilmiştir.



Müvekkil Sayın Berat Albayrak görevde olduğu süre boyunca kamu yararını gözeterek, Türkiye'ye katkı sağlayacak sayısız projeye imza atmış olup ülkemiz hayrına yürüttüğü işler nedeniyle belirli odaklar tarafından bu ve benzeri hukuksuz saldırılara maruz kalmaktadır. Mustafa Sönmez ve türevleri tarafından bu şekilde kaleme alınan olgusal temelden yoksun görünürde yazılar, esas itibariyle dezenformasyon amacı taşıyan, gazeteci namusundan uzak birer operasyon aracı niteliğindedir.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin 13 Kasım 2024 tarihinde kesinleşen kararı ile haberin asılsızlığı tasdiklenmiş olup Mustafa Sönmez isimli sözde gazeteciden tahsil edilecek tüm tutar Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacaktır.