2025 Hac ek kayıt süreci sona eriyor! Başvuru nasıl yapılır, ücretler ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım'da başlayan 2025 yılı hac ek kayıtları bugün, 29 Kasım 2024 itibarıyla son buluyor.

Hac Ek Kayıt Süreci (AA)

Hac Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

Ek kontenjan hakkı kazanan hacı adayları, e-Devlet sistemi üzerinden 29 Kasım gün sonuna kadar kayıtlarını tamamlayabilir. Daha fazla bilgi almak isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 0 (850) 260 13 13 iletişim numarası üzerinden çağrı merkezine ulaşabilir ya da il/ilçe müftülüklerine başvurabilirler.

Hac Kesin Kayıt İşlemleri İçin Tıklayınız

Hac Ücretleri Ne Kadar?

2025 yılı hac ücretleri, Suudi Arabistan Riyali (SAR) üzerinden tahsil edilmektedir. Konaklama türüne göre ücretler değişiklik göstermektedir. 4 kişilik oda kapasiteleri sınırlı olmaktadır. Hac kesin kayıt hakkı kazananların oda yerleşimleri oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

Hac Konaklama Ücretleri

4 kişilik oda: 24.500 SAR

3 kişilik oda: 26.500 SAR

2 kişilik oda: 28.500 SAR

Ödemeler, Albaraka Türk Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank, Türkiye Finans Katılım ve Emlak Katılım bankaları aracılığıyla tahsil edilecek.

Ödeme ile ilgili detaylar:

Hac Ödemeleri

2025 Yılı Hac Yolculuğu Tarihleri

Gidiş: İlk hac kafilesi 29 Nisan 2025'te yola çıkacak, son kafile ise 31 Mayıs 2025'te hareket edecek.

Dönüş: 11 Haziran 2025'te başlayacak dönüşler, 5 Temmuz 2025'te sona erecek.

Hac Kayıt Kılavuzu İçin Tıklayınız