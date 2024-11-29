2025 Hac ek kayıt süreci sona eriyor! Başvuru nasıl yapılır, ücretler ne kadar?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği hac ek kayıt dönemi bugün (29 Kasım) itibariyle sona eriyor. Kutsal topraklara gitmek isteyen adayların başvuru işlemlerini bugün tamamlamaları gerekiyor. Başvuru işlemleri, e-Devlet üzerinden kolayca tamamlanabiliyor. Peki, 2025 hac ek kayıt ücretleri ne kadar, işlemler nasıl yapılır? İşte hac ek kayıt süreci ile ilgili merak edilenler…
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım'da başlayan 2025 yılı hac ek kayıtları bugün, 29 Kasım 2024 itibarıyla son buluyor.
Hac Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?
Ek kontenjan hakkı kazanan hacı adayları, e-Devlet sistemi üzerinden 29 Kasım gün sonuna kadar kayıtlarını tamamlayabilir. Daha fazla bilgi almak isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 0 (850) 260 13 13 iletişim numarası üzerinden çağrı merkezine ulaşabilir ya da il/ilçe müftülüklerine başvurabilirler.
Hac Kesin Kayıt İşlemleri İçin Tıklayınız
Hac Ücretleri Ne Kadar?
2025 yılı hac ücretleri, Suudi Arabistan Riyali (SAR) üzerinden tahsil edilmektedir. Konaklama türüne göre ücretler değişiklik göstermektedir. 4 kişilik oda kapasiteleri sınırlı olmaktadır. Hac kesin kayıt hakkı kazananların oda yerleşimleri oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.
4 kişilik oda: 24.500 SAR
3 kişilik oda: 26.500 SAR
2 kişilik oda: 28.500 SAR
Ödemeler, Albaraka Türk Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank, Türkiye Finans Katılım ve Emlak Katılım bankaları aracılığıyla tahsil edilecek.
Ödeme ile ilgili detaylar:
2025 Yılı Hac Yolculuğu Tarihleri
Gidiş: İlk hac kafilesi 29 Nisan 2025'te yola çıkacak, son kafile ise 31 Mayıs 2025'te hareket edecek.
Dönüş: 11 Haziran 2025'te başlayacak dönüşler, 5 Temmuz 2025'te sona erecek.