MİT’ten PKK’ya Sincar’da operasyon: Sözde sorumlu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın sözde Sincar İstihbarat Sorumlusu Hevi kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed'i Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

SÖZDE SİNCAR SORUMLUSU YEZİDİLERİN İÇERİSİNDE YAŞAYARAK GİZLENMEYE ÇALIŞTI

MİT'in istihbari çalışmaları neticesinde, Sadiye Muhammed Ahmed'in PKK/KCK'nın Sincar'daki istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi. MİT'in hedef listesine alınan Sadiye Muhammed Ahmed'in bulunduğu noktanın belirlenmesi üzerine teröristin her hareketi anlık takip edildi. Kendisini gizlemek amacıyla Yezidi halkın içerisinde yaşayan Hevi kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed, bölgedeki halkı örgütleyen örgüt yapıları ile askeri yapılanmaları denetleyerek Kandil'e rapor vermek ile görevliydi.

Terörist Sadiye Muhammed Ahmed (AA)

Faaliyetleri MİT tarafından deşifre edilen Hevi kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed'e operasyon kararı alındı. Operasyon için en uygun zamanda düğmeye basıldı ve Sadiye Muhammed Ahmed nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Sadiye Muhammed Ahmed (AA)

HEVİ KOD ADLI SADİYE MUHAMMED AHMED'İ KİMDİR?

Hevi kod adını kullanan Sadiye Muhammed Ahmed, PKK'ya 2001 yılında katıldı. Sadiye Muhammed Ahmed, örgüte katılmasından bu yana Suriye'de muhtelif bölgeler ile Irak'ta Kandil, Kerkük, Mahmur ve Sincar bölgelerinde faaliyet gösterdi. Bir dönem sahte kimlik kullanarak PKK/KCK'nın Mahmur Kampı Dış İlişkiler Sorumluluğunu yürüttü.

PKK/KCK adına Mahmur ile Sincar arasındaki ilişkiyi koordine eden Hevi kod Sadiye Muhammed Ahmed, son olarak PKK/KCK'nın Sincar İstihbarat Sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.