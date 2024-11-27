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Mersin'de uyuşturucu opreasyonu: 2 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 10:30
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Mersin’de uyuşturucu opreasyonu: 2 kişi tutuklandı

Mersin'de cipin stepnesine gizlenmiş 4 kilo 218 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Bu kapsamda, bir cipte narkotik dedektör köpeği "Tokyo" desteğiyle yapılan aramada aracın stepnesine gizlenmiş 4 kilo 218 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuyu stepneye gizledikleri gerekçesiyle cipteki E.Y. ve G.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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