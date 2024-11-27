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Bakan Kurum, Esenyurt Belediye Başkan Vekilini kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 19:33
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Bakan Kurum, Esenyurt Belediye Başkan Vekilini kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'u kabul etti. Görüşmede Esenyurt'un ihtiyaçlarının konuşulduğu belirtilirken çalışmalara devam edileceğinin mesajı verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'u kabul etti.

Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlık'ta gerçekleşen kabulde, Esenyurt ilçesindeki şehircilik hizmetleriyle ilgili konuların ele alındığı ifade edildi.

"ÇALIŞMALARA DEVAM" MESAJI

Kurum, "Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy'u kabul ederek ihtiyaçları konuştuk. İlçemizin gelişimi için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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