25 isme Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü! Törende renkli görüntüler... Başkan Erdoğan’a şiir okudular! Tulum çaldılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri törenine katıldı (Foto: AA)

Başkan Erdoğan, konuşmasında "Küreselleşme kültürel yozlaşmayı beraberinden getirdi. K-Pop'u çok iyi bilen ama Cem Karaca'ya Neşet Ertaş'a ve nice sanat yıldızımıza aşina olmayan gençlerimizi gördükçe üzülüyor ve kendimizi sorguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda Tulum icracısı Remzi Bekar Başkan Erdoğan'a tulum çaldı (Foto: AA)

25 isim Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü Başkan Erdoğan'ın elinden alırken ödül töreninde renkli görüntüler de yaşandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ŞİİR OKUDU

Hadim bezi dokuma ustası Müjgan Akdemir de ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Akdemir, Başkan Erdoğan'a şiir okumayı da ihmal etmedi.

" ALLAH SENİ BİZE HEDİYE"

Akdemir şiirinde, "Ey Recep Tayyip Erdoğan, ben 15 Temmuz Darbesi'nde ben çok ağladım. O anda verdi Allah seni bize hediye. Ağalar arası sen misin paşam? Atın ayağı değmesin paşa. El elini koydu paşa, sen başını koydun paşa. Vatan için ömrünü sarf ettin binlerce yaşa paşa. " ifadelerini kullandı. Bunun üzerine de Başkan Erdoğan Müjgan Akdemir'e sarıldı.

MÜJGAN AKDEMİR KİMDİR?

Orta Toros Dağlarının çevrelediği Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan Müjgan Akdemir, atadan kalma asırlık el tezgahı ile kumaş dokumaya devam ediyor. İlçeye bağlı Aşağı Hadim Mahallesinde, dokuma tezgahı ve dokumacılık mesleği geçmişte en önemli geçim kaynaklarından birisi olarak biliniyor. Ancak gelişen teknoloji ile geleneksel dokuma tezgahları birbiri ardına terk ediliyor. İlerleyen yaşına rağmen atadan kalma el dokuma tezgahına sahip çıkan 78 yaşındaki Müjgan Akdemir, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyor.





BAŞKAN ERDOĞAN'A TULUM HEDİYE ETTİ

Tulum icracısı Remzi Bekar ise Son Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülüne Layık görüldü. Başkan Erdoğan'ın elinden ödülünü alan Bekar ayrıca Başkan Erdoğan'a tulum hediye etti.

Programda Tulum icracısı Remzi Bekar Başkan Erdoğan'a tulum çaldı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BAŞKAN ERDOĞAN'A TULUM ÇALDI

Ayrıca sahnede Tulum icracısı Remzi Bekar Başkan Erdoğan'a "Rize dolaylarından eski bir yol havası çalacağım, dinlerseniz sevinirim" dedi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan ise "dinliyoruz" ifadelerini kullandı. Bekar, Başkan Erdoğan için tulum çaldı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.