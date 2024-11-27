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Avcılar'da yatak imalathanesinde yangın! Alevler kontrol altına alındı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 11:00
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Avcılar’da yatak imalathanesinde yangın! Alevler kontrol altına alındı

Avcılar'da yatak imal edilen bir atölye çıkan yangında büyük hasar gördü. Yangın binanın üst katlarına sıçramadan söndürüldü.

Üniversite Mahallesi Demet Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katında yatak imal edilen atölyede yangın çıktı.

Yoğun duman çıktığını fark edenler itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen ekipler, bodrum katındaki atölyede çıkan yangına müdahale etti.

Yangın, içinde tiner bulunan varillere ve üst katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında atölyedeki yatakların büyük bölümü hasar gördü.

Bir süre duman tahliyesi yapan ekipler, yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmasına başladı.

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