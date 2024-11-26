26 Kasım 2024, Salı
Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail sonunun yaklaştığını görmektedir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail sonunun yaklaştığını görmektedir

AA
Giriş: 26.11.2024 14:49 Güncelleme: 26.11.2024 15:00
ABONE OL
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail sonunun yaklaştığını görmektedir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te 'Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı' programında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Zalim korkar, korktukça zulmünü artırır, artırdıkça sonunu hazırlar. Bugün İsrail, iki uluslararası mahkemenin kararıyla sonunun yaklaştığını görmektedir" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te 'Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı' programında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Zalim korkar, korktukça zulmünü artırır, artırdıkça sonunu hazırlar. Bugün İsrail, iki uluslararası mahkemenin kararıyla sonunun yaklaştığını görmektedir" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör