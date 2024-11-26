TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail sonunun yaklaştığını görmektedir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te 'Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı' programında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Zalim korkar, korktukça zulmünü artırır, artırdıkça sonunu hazırlar. Bugün İsrail, iki uluslararası mahkemenin kararıyla sonunun yaklaştığını görmektedir" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te 'Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı' programında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Zalim korkar, korktukça zulmünü artırır, artırdıkça sonunu hazırlar. Bugün İsrail, iki uluslararası mahkemenin kararıyla sonunun yaklaştığını görmektedir" ifadelerini kullandı.